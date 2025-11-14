Димаш Қудайберген Берлинда илк концертини тақдим этади
ASTANA. Kazinform - Димаш Қудайберген ўзининг концерт гастроли доирасида Берлинга етиб келди, дея хабар беради Kazinform dimashnews.comга таяниб.
13 ноябрда Димаш Қудайберген Лондондаги ажойиб концертидан сўнг Германия пойтахтига етиб келди. Бугун, 14 ноябрда Max-Schmeling-Halleда «Stranger» шоуси бўлиб ўтади.
Мухлислар томонидан автографлар, гуллар ва «We Are Golden» спектакли — Димаш ва унинг жамоасини Берлин-Бранденбург аэропортида Dears қозоғистонлик санъаткорни Германия пойтахтида биринчи марта кутиб олишди.
Хорижлик Андреа исмли мухлис аэропорт залида «Ерке сылқым» куйини ижро этди.
Димашнинг концерти Берлиндаги энг йирик спорт масканларидан бири - Max-Schmeling-Halleда бўлиб ўтади. У 1993-1997 йилларда Joppien Dietz Architekten меъморий бюросининг лойиҳаси бўйича, Берлиннинг 2000 йилги Олимпия ўйинларини ўтказиш учун қилган аризаси муносабати билан қурилган. У таниқли немис боксчиси Макс Шмелинг шарафига номланган.
Арена Фридрих-Людвиг-Ян спорт боғида жойлашган бўлиб, йирик спорт мусобақалари, концертлар, шоу ва конгрессларни ўтказиш учун фойдаланилади.