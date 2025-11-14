OZ
    Димаш Қудайберген Берлинда илк концертини тақдим этади

    ASTANA. Kazinform - Димаш Қудайберген ўзининг концерт гастроли доирасида Берлинга етиб келди, дея хабар беради Kazinform dimashnews.comга таяниб.

    Димаш Кудайберген впервые даст концерт в Берлине
    Фото: dimashnews.com

    13 ноябрда Димаш Қудайберген Лондондаги ажойиб концертидан сўнг Германия пойтахтига етиб келди. Бугун, 14 ноябрда Max-Schmeling-Halleда «Stranger» шоуси бўлиб ўтади.

    Мухлислар томонидан автографлар, гуллар ва «We Are Golden» спектакли — Димаш ва унинг жамоасини Берлин-Бранденбург аэропортида Dears қозоғистонлик санъаткорни Германия пойтахтида биринчи марта кутиб олишди.

    Хорижлик Андреа исмли мухлис аэропорт залида «Ерке сылқым» куйини ижро этди.

    Димашнинг концерти Берлиндаги энг йирик спорт масканларидан бири - Max-Schmeling-Halleда бўлиб ўтади. У 1993-1997 йилларда Joppien Dietz Architekten меъморий бюросининг лойиҳаси бўйича, Берлиннинг 2000 йилги Олимпия ўйинларини ўтказиш учун қилган аризаси муносабати билан қурилган. У таниқли немис боксчиси Макс Шмелинг шарафига номланган.

    Арена Фридрих-Людвиг-Ян спорт боғида жойлашган бўлиб, йирик спорт мусобақалари, концертлар, шоу ва конгрессларни ўтказиш учун фойдаланилади.

    Ляззат Сейданова
