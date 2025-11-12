Қозоғистон-Россия муносабатлари: Келишувлар ва қўшма лойиҳалар
МОSKVА. Каzinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин оммавий ахборот воситалари учун қўшма баёнот беришди. Икки давлат раҳбарлари транспорт ва транзит, энергетика, таълим ва спорт соҳаларида бир қатор келишувларга эришдилар.
Транспорт ва транзит сектори
«Шимол-Жануб», Транскаспий халқаро транспорт йўналиши, «Аягўз-Бақти», «Дўстлик-Мўйинти» темир йўл линиялари ва бошқа лойиҳаларнинг имкониятларини босқичма-босқич кенгайтиришга келишиб олдилар.
Трансчегаравий логистика инфратузилмасини такомиллаштириш ва чегара назорат пунктлари ишини яхшилаш муҳимлигини таъкидладилар.
Транс-Олтой мулоқотининг истиқболли ташаббусини янада илгари суриш ниятида.
Ушбу формат Қозоғистон, Россия, Хитой ва Мўғулистон ўртасида яхши қўшничилик ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш учун оптимал платформа бўлади.
Энергетика
Сўнгги йилларда бу йўналишда сезиларли ютуқларга эришилди. «Росатом» билан мамлакатнинг биринчи атом электр станциясини қуриш бўйича самарали ишлар олиб борилмоқда. Томонлар нефть ва унинг маҳсулотлари, кўмир ва электр энергияси ишлаб чиқариш, транспорт ва етказиб бериш соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлашга келишиб олдилар. Газ соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари, хусусан, Қозоғистоннинг чегарадош ҳудудларини зангор олов билан таъминлаш, шунингдек, учинчи мамлакатларга транспортировка қилиш масалалари батафсил муҳокама қилинди.
Иқтисодий ўсишнинг янги йўналишлари
Ташриф давомида имзоланган бир қатор ҳужжатлар мамлакатларга космик тадқиқотлар, ядровий энергетикани ривожлантириш, махсус иқтисодий зоналар ва ижодий саноатда сезиларли ютуқларга эришиш имконини беради. IТ соҳасининг келажаги катта. Қозоғистон бу соҳада катта тажрибага эга.
Маданий ва гуманитар алоқалар
Гастроллар, кўргазмалар, концертлар ва спорт мусобақалари каби тадбирлар тез-тез ташкил этилади. Яқинда Москвада Россиядаги Қозоғистон маданият кунлари муваффақиятли ўтказилди. Аввалроқ, маданият кунлари доирасида мамлакат санъаткорлари Якутия ва Қозонга ташриф буюришди. Жорий йилнинг май ойида Астанада "Қозоғистон ва Россиянинг абадий дўстлик хиёбони" очилди, кеча эса Москвада "Қозоғистон-Россия дўстлик хиёбони" очилди. Москвадаги кўчалардан бирига Шоқан Уалиханов номи берилди. Москвада Қозоғистон ахборот-маданий марказини очиш режалаштирилган.
Таълим ва спорт
Қозоғистонда Россиянинг 9 та етакчи университетининг филиаллари муваффақиятли фаолият юритмоқда. Бу йил Астанада Москва давлат халқаро муносабатлар институтининг филиали ва Омскда Ал-Форобий номидаги Қозоғистон миллий университетининг филиали очилди. Мамлакатда Россия тиббиёт университетининг ваколатхонасини очиш масаласи муҳокама қилинмоқда. Икки мамлакатнинг таълим стандартларини ҳисобга олган ҳолда мактаблар қуриш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Ҳомийлар кўмагида Алматида машҳур рус мактаби "Сириус"нинг филиали очилади. Қозоғистонда рус маданияти ва тилини тарғиб қилишга етарлича эътибор қаратилмоқда. Мамлакат ташаббуси билан ташкил этилган Халқаро рус тили ташкилоти бу муҳим ишга ҳисса қўшмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев ва Путин кенгайтирилган таркибда музокара ўтказди.