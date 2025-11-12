OZ
    18:22, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тоқаев ва Путин кенгайтирилган таркибда музокара ўтказди

    МОSKVA. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин икки мамлакат делегациялари иштирокида кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    “Учрашув чоғида сиёсий, савдо-иқтисодий, сармоявий ва гуманитар ҳамкорликка оид кенг кўламли масалалар кўриб чиқилди”, — дейилади хабарда.

    Путин мен Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Шуни таъкидлаш керакки, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борган.

    Ташриф давомида Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказдилар.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин ўртасидаги норасмий фикр алмашинуви кечки овқатда давом этди.

    Президент «Номаълум аскар қабри»га гулчамбар қўйди ва Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси билан учрашди.

     

    Владимир Путин Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда Россия
