KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Жазоир Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Абдулмажид Теббун ва унинг ватандошларини Жазоир Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Теббун
    Фото: Ақорда

    — Биз Жазоирни араб дунёсидаги ишончли шерикларимиздан бири деб биламиз. Ишончим комилки, мустаҳкам дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган Қозоғистон-Жазоир муносабатлари халқларимиз фаровонлиги йўлида бундан кейин ҳам ривожланиб боради, — дейилади телеграммада.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Абдулмажид Теббунга масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва дўст Жазоир халқига қут-барака тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Миллий дўмбира куни билан табриклаган эди.

    Мустақиллик Жазоир Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф