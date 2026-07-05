Президент қозоғистонликларни Миллий дўмбира куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Миллий дўмбира куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Ҳурматли ватандошлар!
Барчангизни қутлуғ байрам — Миллий дўмбира куни билан чин дилдан табриклайман! Муқаддас қўшалоқ торли чолғу асбоби — миллий ўзига хослигимизнинг ажралмас қисми, халқимиз руҳини кўтарадиган бебаҳо меросдир. Дўмбира орқали чуқур илдиз отган асл қадриятларимиз қайта тикланади ва халқ хотирасида юксалади. Шундай қилиб, даврлар ва авлодлар ўртасидаги узвийлик сақланиб қолади. Дарҳақиқат, миллат овози ҳисобланган муқаддас чолғу асбобимиз бизнинг муборак бирлигимизни мустаҳкамлади ва мамлакат руҳини ҳам қувончли, ҳам қийин дамларда кўтарди. Дўмбира садоси фуқароларимизни руҳлантиради ва олдинга қатъий қадам ташлашга қаратилган маънавий йўналишимиз билан уйғунлашади. Бугунги ўзгарувчан даврда, глобал муаммолар кучайиб, анъанавий қадриятлар сояда қолаётган бир пайтда, Буюк Даштнинг бой мероси, айниқса Дўмбирамиз, асл маданиятимизнинг мустаҳкам устуни бўлиб қолмоқда. Қозоқ дўмбирасининг жарангдор оҳангини халқаро ҳамжамиятга тақдим этиш бизнинг миллий бурчимиздир. Менимча, буюк шоир Қодир Мирза Алининг "Асл қозоқ - бу дўмбира" деган ажойиб ташбеҳи Дўмбирани кенг оммалаштиришда йўлчи юлдуз бўлиб хизмат қилиши керак. 1 июль, Дўмбира куни арафасида, давлатчилик тарихида янги саҳифа очган Халқ Конституцияси қонуний кучга кирди. Унинг рамзий маъноси ноёбдир. Биринчи марта тарихий ва маданий меросни сақлаш ва асл маданиятни қўллаб-қувватлаш Халқ Конституциясининг асосий тамойиллари сифатида чинакам белгилаб берилди. Бу, шубҳасиз, ўсиш ва фаровонлик сари интилаётган халқимизнинг бирлиги, мақсад ва манфаатларига тўлиқ мос келади. Дўмбирачилар, ўқитувчилар ва миллий санъатимизни Қозоғистонда ва хорижда ўзининг ахлоқий ишлари ва жиддий сўзлари билан юқори даражада тарғиб қилишга ҳисса қўшаётган барчага самимий миннатдорчилигимни билдираман. Қозоқ қўшиғи ва куйлари фуқароларимизни илҳомлантиришда давом этсин ва Адолатли ва Кучли Қозоғистонни яратиш йўлида янги ютуқларга олиб бораверсин! Ҳар бир оилага фаровонлик ва қут-барака тилайман!