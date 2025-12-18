OZ
    08:23, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Япония Императори саройига ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни Император Нарухито кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Японияга расмий ташриф билан боргани ҳақида хабар берган эдик.

    Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония Ташқи ишлар бўйича давлат вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.

    ташриф
    Фото: Ақорда

    Токиода 3,7 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги шартномалар имзоланади.

    кутиб олиш
    Фото: Kazinform

     Япониянинг Қозоғистондаги элчиси Ясумаса Ииджима Каzinformга эксклюзив интервью берди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
