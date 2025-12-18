08:23, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Япония Императори саройига ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни Император Нарухито кутиб олди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Японияга расмий ташриф билан боргани ҳақида хабар берган эдик.
Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония Ташқи ишлар бўйича давлат вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.
Токиода 3,7 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги шартномалар имзоланади.
Япониянинг Қозоғистондаги элчиси Ясумаса Ииджима Каzinformга эксклюзив интервью берди.