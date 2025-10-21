18:28, 21 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Япония Бош вазирига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Санаэ Такаичини Бош вазир этиб сайлангани билан табриклади ва унга Япония манфаати йўлидаги ташаббусларида муваффақиятлар тилади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент, шунингдек, Қозоғистон-Япония муносабатларини янада мустаҳкамлаш, икки давлатнинг стратегик шериклигини янги босқичга кўтариш учун биргаликда саъй-ҳаракатларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
