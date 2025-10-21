Қозоғистон ва Озарбайжон президентлари Alem.AI халқаро сунъий интеллект марказига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Илҳом Алиев марказда рақамли технологияларни ривожлантириш ва сунъий интеллектдан фойдаланиш ютуқлари билан танишди.
Бош вазир ўринбосари – Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев ҳурматли меҳмонларга давлат жараёнларини бошқариш ва таҳлил қилиш, шунингдек, GovTech-ечимларини қабул қилиш учун AI-Driven Government вазият маркази концепцияси ҳақида гапириб берди.
Шунингдек, давлат раҳбарларига Smart City технологиялари, робототехника зонаси, сунъий интеллектни саноатнинг турли тармоқларига жорий этишга қаратилган Samruk-Kazyna лойиҳалари намойиш этилди.
Президентлар Astana Hub инновацион кластерини кўздан кечирди. Марказда 1800 дан ортиқ IT-компаниялар ва стартаплар рўйхатга олинган, жумладан, 460 дан ортиқ хориж иштирокидаги компания.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Илҳом Алиевга Қозоғистон компанияларининг халқаро бозорга чиққан маҳсулотлари ҳақида маълумот берилди.