Давлат раҳбари янги технологиялардан инсоният манфаати йўлида фойдаланишни асосий вазифа деб атади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Digital Bridge 2025 халқаро форумида янги технологиялардан инсоният манфаати йўлида фойдаланиш, уларни тараққиёт ва ҳамкорликнинг ҳаракатлантирувчи кучига айлантиришни асосий вазифа деб атади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
“Жаҳон ҳамжамияти энди сунъий интеллект даврига қадам қўйди. Илғор технологияларнинг жадал ривожланиши сиёсат, иқтисодиёт ва миллиардлаб одамлар ҳаётига бевосита таъсир кўрсатяпти. Бунга барчамиз гувоҳмиз. Мутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда дунё бўйлаб сунъий интеллектни ривожлантиришга бир триллион доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган. Ушбу соҳанинг жаҳон иқтисодиётига қўшган ҳиссаси эса кейинги ўн йилликда етти триллион долларга етиши мумкин. Бироқ, бундай ижобий натижага фақат ушбу технологиядан масъулият билан фойдаланилган тақдирдагина эришиш мумкин. Айни пайтда сунъий интеллект соҳасидаги масъулият ҳақида қизғин баҳс-мунозаралар давом этяпти. Хусусан, ягона тартибга солиш қоидаларини ўрнатиш, барча мамлакатлар учун илғор технологиялар ва ресурслардан тенг фойдаланишни таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратиляпти. Бизнинг вазифамиз - янги технологияларни инсоният фаровонлиги йўлида қўллаш, уларни тараққиёт ва ҳамкорликнинг ҳаракатлантирувчи кучига айлантиришдан иборат”, – деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астанада Digital Bridge 2025 халқаро технология форуми бошлангани ҳақида хабар берган эдик.