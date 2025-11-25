Давлат раҳбари World Boxing федерацияси президенти Геннадий Головкинни қабул қилди
ASTANA.Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинни World Boxing халқаро федерацияси президенти этиб сайлангани билан табриклади. У ушбу қарорни машҳур спортчининг жаҳон бокси ривожига қўшган ҳиссаси, профессионаллиги ва бенуқсон обрўсининг эътирофи сифатида баҳолади. Бу ҳақда Aқорда хабар берди.
– Сиз жаҳон спорти ривожига улкан ҳисса қўшдингиз. Қозоғистон бокс мактабининг бой анъаналарини муносиб даражада намойиш этдингиз ва мамлакатимизни дунё бокс давлати сифатида тан олишига ҳисса қўшдингиз. Сизнинг ҳаёт йўлингиз кўплаб ёрқин ғалабаларга тўла. Сиз уларга куч, руҳ, матонат ва ички интизом каби фазилатларингиз туфайли эришдингиз. Бу нафақат мамлакатимизда, балки хорижий мамлакатларда ҳам миллионлаб ёшларни илҳомлантиради. Сизнинг исмингиз жаҳон бокси тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилганига шубҳа йўқ, — деди Президент.
Давлат раҳбари машҳур спортчининг Миллий Олимпия қўмитасидаги ишини юқори баҳолади.
– Менежмент соҳасидаги ютуқларингизни алоҳида таъкидламоқчиман. Спортдаги ютуқларингизни инобатга олган ҳолда, мен Сизни Миллий Олимпия қўмитаси президентлигига номзод қилиб кўрсатдим. Барча миллий спорт федерациялари билан алоқалар ўрнатганингиз ва қисқа вақт ичида кўп ишларга эришганингиз учун миннатдорчилигимизни билдирамиз. Сиз Халқаро Олимпия қўмитаси билан ҳамкорликни йўлга қўйдингиз, - деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинга World Boxing халқаро федерацияси президенти сифатида кўплаб масалаларга ечим топиши кераклигини айтди.
— Бугун Сиз спорт фаолиятингизда янги босқичга қадам қўйдингиз. Сиз World Boxing федерацияси президенти этиб сайландингиз. Иш эндигина бошланди. Сизни жуда кўп иш кутмоқда. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, Сиз глобал спорт тузилмасига раҳбарлик қилган биринчи қозоғистонликсиз. Ишончим комилки, Сизнинг профессионал малакангиз ташкилотни янги босқичга олиб чиқади ва бокс уфқларини кенгайтиради, — деди Президент.
Давлат раҳбари Геннадий Головкинни маҳаллий спортни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун I даражали "Барыс" ордени билан тақдирлади.
Геннадий Головкин Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга юксак баҳоси, ишончи ва қўллаб-қувватлаши учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у боксни янада ривожлантириш ва ушбу спорт турининг мамлакатда ва халқаро миқёсда нуфузини мустаҳкамлашга тайёрлигини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Туркманистон Президентини Aқордада кутиб олган эди.