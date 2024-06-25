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    12:41, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Давлат раҳбари Словения Президентини Миллий байрам билан табриклади

    Президент
    Фото: Ақорда

    ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Словения миллий куни муносабати билан Президент Наташа Пирц Мусарга табрик телеграммаси йўллади, деб хабар беради Каzinform агентлиги Ақорда матбуот хизматига таяниб.

    “Қозоғистон ва Словения ўртасидаги анъанавий дўстлик ва ўзаро ёрдамга асосланган ҳамкорлик йилдан-йилга мустаҳкамланиб бораётгани қувонарлидир. Кўп қиррали Қозоғистон-Словения ҳамкорлиги халқларимиз фаровонлиги йўлида изчил ривожланишига умид қиламан”, – дейилади телеграммада.

    Фурсатдан фойдаланиб, Давлат раҳбари Словения Президенти ва халқига бахт ва фаровонлик тилади.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Халқаро алоқалар Ақорда Қозоғистон Президенти Президент ҚР Президенти Словения
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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