KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Словакия Республикаси Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегринини Конституция куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Давлат раҳбари Словакия Республикаси Президентига табрик телеграммасини йўллади
    Фото: Kazinform

    Президент дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган Қозоғистон-Словакия муносабатлари келажакда ҳам изчил ривожланиб, янги мазмун билан тўлдирилишига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегринига масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст словак халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистоннинг Мустақиллик куни билан табриклади.

    Сиёсат Табрик Қозоғистон Президенти Словакия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф