    19:03, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Шимолий Македония Президентини табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Шимолий Македония Республикаси Президентига табрик телеграммаси йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Гордана Силяновска-Давковани Шимолий Македония Республикасининг миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклади.

    — Давлат раҳбари Қозоғистоннинг Болқон ярим оролидаги ишончли ҳамкорларидан бири саналган Шимолий Македония Республикаси билан анъанавий дўстлик ва ўзаро англашув руҳидаги ҳамкорлик бундан буён ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Луис Инасиу Лула да Силвани Бразилия миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклаган эди.

    Теглар:
    Шимолий Македония Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
