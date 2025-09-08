19:03, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Шимолий Македония Президентини табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Шимолий Македония Республикаси Президентига табрик телеграммаси йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Гордана Силяновска-Давковани Шимолий Македония Республикасининг миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклади.
— Давлат раҳбари Қозоғистоннинг Болқон ярим оролидаги ишончли ҳамкорларидан бири саналган Шимолий Македония Республикаси билан анъанавий дўстлик ва ўзаро англашув руҳидаги ҳамкорлик бундан буён ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Луис Инасиу Лула да Силвани Бразилия миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклаган эди.