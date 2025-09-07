OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Бразилия Президентига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Луис Инасиу Лула да Силвани Бразилия миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклади.

    Мемлекет басшысы Бразилия Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти икки давлат ўртасидаги дўстлик ва ўзаро англашувга асосланган муносабатлар кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлаб, самарали ҳамкорлик бундан буён ҳам мустаҳкамланишига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силвага юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Бразилия халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президентнинг Қозоғистон халқига Мурожаатномаси жонли эфирда намойиш этилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Бразилия Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!