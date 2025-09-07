09:38, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Бразилия Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Луис Инасиу Лула да Силвани Бразилия миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклади.
Қозоғистон Президенти икки давлат ўртасидаги дўстлик ва ўзаро англашувга асосланган муносабатлар кўлами кенгайиб бораётганини таъкидлаб, самарали ҳамкорлик бундан буён ҳам мустаҳкамланишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Луис Инасиу Лула да Силвага юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Бразилия халқига фаровонлик тилади.
