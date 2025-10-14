OZ
    Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди

    ASTANA. Kazinform – Мулоқот чоғида Давлат раҳбарлари аввал юқори даражада эришилган икки томонлама келишувларни амалга ошириш жараёнини муҳокама қилдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Ақорда

    Шунингдек, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ноябрь ойида Россия Федерациясига давлат ташрифига тайёргарлик кўришнинг айрим жиҳатлари кўриб чиқилди.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбеда Россия Президенти Владимир Путин билан учрашди.

    Давлат раҳбари тез орада Россияга ташриф буюришини айтди.

    Владимир Путин Қозоғистон билан муносабатларни юксак қадрлашини таъкидлади.

    Теглар:
    Владимир Путин Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Россия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
