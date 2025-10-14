14:34, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANA. Kazinform – Мулоқот чоғида Давлат раҳбарлари аввал юқори даражада эришилган икки томонлама келишувларни амалга ошириш жараёнини муҳокама қилдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Шунингдек, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ноябрь ойида Россия Федерациясига давлат ташрифига тайёргарлик кўришнинг айрим жиҳатлари кўриб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбеда Россия Президенти Владимир Путин билан учрашди.
Давлат раҳбари тез орада Россияга ташриф буюришини айтди.
Владимир Путин Қозоғистон билан муносабатларни юксак қадрлашини таъкидлади.