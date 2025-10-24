19:21, 24 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Республика кунига бағишланган тантанали кечани томоша қилди
ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Республика кунига бағишланган “Руҳ юксаклиги – Қозоғистон” байрам концертига ташриф буюрди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Астана опера театри саҳнасида таниқли қозоғистонлик санъаткорлар ва ижодий жамоалар чиқиш қилди.
Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Республика кунига бағишланган тантанали кечадаги нутқ сўзлаган эди.
Шунингдек, Президент томонидан Республика байрами арафасида бир гуруҳ фуқаролар давлат мукофотлари билан тақдирланди.