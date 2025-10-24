OZ
Тренд:
    19:21, 24 Октябрь 2025

    Давлат раҳбари Республика кунига бағишланган тантанали кечани томоша қилди

    ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Республика кунига бағишланган “Руҳ юксаклиги – Қозоғистон” байрам концертига ташриф буюрди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Астана опера театри саҳнасида таниқли қозоғистонлик санъаткорлар ва ижодий жамоалар чиқиш қилди.

    хонанда
    Фото: Ақорда

    Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Республика кунига бағишланган тантанали кечадаги нутқ сўзлаган эди.

    концерт
    Фото: Ақорда

    Шунингдек, Президент томонидан Республика байрами арафасида бир гуруҳ фуқаролар давлат мукофотлари билан тақдирланди.

    концерт
    Фото: Ақорда
    концерт
    Фото: Ақорда
    концертда
    Фото: Ақорда

     

    Теглар:
    Республика куни Концерт Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
