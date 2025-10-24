Республика куни арафасида Президент бир гуруҳ фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлади
ASTANА. Кazinform — Миллий байрам - Республика куни арафасида Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Фармони билан мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий, маданий ва маънавий ривожланишига, халқлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшган ва фаол жамоат хизматларини кўрсатган бир қатор фуқаролар давлат мукофотлари билан тақдирландилар. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Улар орасида меҳнат фахрийлари, ишчилар, саноат, бизнес, таълим, фан, соғлиқни сақлаш соҳалари вакиллари, ҳарбий хизматчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари, спортчилар, маданият ва санъат арбоблари бор.
Ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва агросаноат мажмуасини ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун Шимолий Қозоғистон вилоятидаги “Мамбетов ва К” заводи механизатори М. Қаражуманов тоғ-кон саноатидаги муҳим ютуқлари ва кўп йиллик меҳнати учун Қарағанди вилоятидаги «Qarmet» АЖ «Шахтинская» конининг участка менежери С. Чернобайга "Қозоғистон Меҳнат Қаҳрамони" унвони берилди.
Тўлиқ матн билан ҳавола орқали танишиш мумкин.