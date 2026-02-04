Президент: Покистон — Қозоғистоннинг Жанубий Осиёдаги муҳим ва ишончли ҳамкори
ISLAMABAD. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф ўртасидаги музокаралар икки давлат делегациялари иштирокида кенгайтирилган таркибда давом этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Исломободга келиб, Покистоннинг бой тарихи, маданий мероси ва асрлар давомида шаклланган анъаналари билан танишишни катта шараф деб билишини таъкидлади.
— Қозоғистон Президенти сифатида Покистонга илк бор давлат ташрифи билан келмоқдаман. Бу ташриф тарихий аҳамиятга эга ва вақт синовидан ўтган ҳамкорлигимизда муҳим босқич ҳисобланади. Мен бунга ишонаман. Халқларимизнинг Ипак йўли орқали ва кенг тарқалган ислом цивилизацияси доирасида асрлар давомида шаклланган дўстлигини юқори баҳолайман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари мазкур ташриф дипломатик муносабатлар ўрнатилганига 34 йил тўлиши билан бир вақтга тўғри келганига тўхталиб, унинг рамзий аҳамиятига эътибор қаратди.
Президентнинг айтишича, Покистон — Қозоғистон мустақилликка эришган илк йиллардан бери Жанубий Осиёдаги муҳим ва ишончли ҳамкори.
Қасим-Жомарт Тоқаев бугун имзоланадиган Стратегик ҳамкорлик ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларация ўзаро ҳамкорликка йўл очадиган муҳим тарихий босқични белгилашини таъкидлади.
Давлат раҳбарининг фикрича, Астана ва Исломобод икки томонлама алоқалар ва ҳамкорликка янги суръат бериш имкониятига эга.
Президент Покистонга катта делегация билан ва савдо-иқтисодий, инвестициявий ҳамкорликни, шунингдек, бошқа устувор соҳалардаги ҳамкорликни оширишга қаратилган аниқ таклифлар билан келганини таъкидлади.
Учрашувда транспорт йўналишларини ўзаро боғлашга алоҳида эътибор қаратилди. Бу — Қозоғистоннинг асосий устуворликларидан бири. Мамлакат Шарқ ва Ғарбни, Шимол ва Жанубни боғлайдиган чорраҳада жойлашган.
Президентнинг айтишича, Қозоғистон Марказий Осиё давлатлари билан мувофиқ муносабатлар ўрнатиш орқали транспорт-логистика соҳасидаги аниқ лойиҳаларни амалга оширишни давом эттиради.
Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Бош вазирини Қозоғистонга давлат ташрифи билан келишга таклиф қилди. Шунингдек, бугунги келишувларни амалга оширишни муҳокама қилиш ва икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашнинг кейинги қадамларини белгилаш учун фахрий меҳмонни бу йил кутиб олишга тайёр эканлигини билдирди.
Учрашувда таъкидланганидек, Қозоғистон ва Покистон кўп томонлама майдонларда, жумладан, БМТ, ШҲТ ва бошқа ташкилотлар доирасида яқин ҳамкорликни давом эттириши муҳим.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шаҳбоз Шариф кичик таркибда музокаралар ўтказди.