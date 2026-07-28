KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Перу Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform – Ақорда Давлат раҳбари Перу Президентига табрик телеграммасини йўллаганини маълум қилди.

    Давлат раҳбари Перу Президентига табрик телеграммасини йўллади
    Фото: Ақорда

    — Қасим-Жомарт Тоқаев Кейко Фухиморини Перу Президенти лавозимига киришиши ва мамлакатнинг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади.

    Давлат раҳбари Президент Кейко Фухиморига масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва Перу халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Таиланд Қиролини туғилган куни билан табриклади.

    Сиёсат Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Перу
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф