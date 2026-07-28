Давлат раҳбари Перу Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform – Ақорда Давлат раҳбари Перу Президентига табрик телеграммасини йўллаганини маълум қилди.
— Қасим-Жомарт Тоқаев Кейко Фухиморини Перу Президенти лавозимига киришиши ва мамлакатнинг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади.
Давлат раҳбари Президент Кейко Фухиморига масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва Перу халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Таиланд Қиролини туғилган куни билан табриклади.