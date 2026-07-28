Қозоғистон Президенти Таиланд Қиролини туғилган куни билан табриклади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Таиланд Қироли Маҳа Вачиралонгкорнга туғилган куни муносабати билан табрик телеграммасини юборди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбари ўз табригида ушбу байрамнинг Таиланд халқи учун барқарор ривожланиш, миллий мерос ва Қиролликнинг маънавий қадриятлари рамзи сифатида алоҳида аҳамиятини таъкидлади.
Қозоғистон Президенти шунингдек, дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш асосида икки томонлама ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга содиқлигини яна бир бор тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Маҳа Вачиралонгкорнга масъулиятли давлат вазифаларида муваффақиятлар, дўст Таиланд халқига эса фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади.