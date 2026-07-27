KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади

    ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемни Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги Бош вазири лавозимига киришгани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ўзининг табрик телеграммасида Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасидаги муносабатларнинг юқори даражасини таъкидлаб, икки мамлакат халқлари манфаатлари йўлида сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш учун биргаликда ишлашга тайёрлигини тасдиқлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Буюк Британия халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевни туғилган куни билан табриклади.

    Табрик Қозоғистон Президенти Буюк Британия Ташқи сиёсат Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф