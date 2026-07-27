Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади
ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемни Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги Бош вазири лавозимига киришгани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари ўзининг табрик телеграммасида Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасидаги муносабатларнинг юқори даражасини таъкидлаб, икки мамлакат халқлари манфаатлари йўлида сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш учун биргаликда ишлашга тайёрлигини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Буюк Британия халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевни туғилган куни билан табриклади.