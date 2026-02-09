Давлат раҳбари Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки президенти Цзоу Цзяини қабул қилди
АSTANА. Kazinform – Учрашувда Қасим-Жомарт Тоқаев Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки мамлакат учун муҳим стратегик ҳамкор эканлигини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Молиявий институт Қозоғистонда устувор инфратузилмавий ва инвестициявий лойиҳаларни амалга оширишда иштирок этмоқда.
Президент бугун имзоланган Ҳамкорлик тўғрисидаги асосий келишувни маъқуллади. Мазкур ҳужжат барқарор иқтисодий тараққиётни илгари суриш ва минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга. Қасим-Жомарт Тоқаев Цзоу Цзяини яқинда Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки президенти лавозимига тайинлангани билан табриклади.
– Сизнинг ушбу лавозимдаги ташрифингизни Қозоғистондан бошлаганингизни юқори баҳолаймиз. Бу икки томонлама ҳамкорликка янги суръат берадиган яхши белги деб ҳисоблаймиз. Банк билан биргаликда умумий қиймати 2,6 миллиард доллардан ошадиган 9 лойиҳани амалга оширмоқдамиз. Бунинг барчаси ўзаро ҳамкорлигимиз ва алоқаларимизни жонлантиришига ишонаман, – деди Давлат раҳбари.
Цзоу Цзяи Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки Қозоғистоннинг энергетика, транспорт ва ижтимоий инфратузилма секторларидаги бир қатор йирик лойиҳаларга қўллаб-қувватлаганини билдирди.
– Илиқ муносабатингиз ва узоқ йиллар давомида Осиё инфратузилмавий инвестициялар банкига кўрсатган ёрдамингиз учун миннатдорман. Қозоғистон ва бошқа ҳамкорларимнинг менга бўлган ишончидан мамнунман. Банк фаолиятида илк ўн йилликдаги ютуқларга асосланган изчилликни сақлайман. Шунингдек, истеъмолчиларнинг ўзгарувчан талабларига тезкор жавоб бериш учун молиявий институтни янада ривожлантиришга ҳаракат қиламан, – деди банк раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Цзоу Цзяи қўшма фаолият доирасини чуқурлаштириш учун катта имкониятлар мавжудлигини таъкидладилар. Яқин йилларда Қозоғистон инфратузилма секторини модернизация қилиш бўйича кенг қамровли режани амалга ошириш ниятида. Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки ушбу стратегик ташаббусларда фаол иштирок этишга тайёр.
Ҳозирги вақтда банк Кўкшетау шаҳридаги кўп тармоқли касалхона қурилиши, қуввати 220 МВт бўлган шамол электр станцияси, Жезқазған – Қарағанди, Ақтўбе – Қарабутақ – Улғайсин автомобиль йўллари участкалари ва Алмати шаҳрини айланиб ўтадиган темир йўл қурилиши лойиҳаларига маблағ ажратмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Sunwah Group корпорацияси раиси билан учрашган эди.