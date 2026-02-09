Давлат раҳбари Sunwah Group раисини қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Sunwah Group корпорацияси раиси, Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши Бутунхитой қўмитаси Доимий қўмитаси аъзоси, Гонконгдаги Хитой Бош савдо палатаси раиси Цай Гуаньшэнь билан учрашди.
Давлат раҳбари Қозоғистон Хитой Халқ Республикаси билан абадий ва кенг қамровли стратегик шерикликни фаол ривожлантиришга катта аҳамият беришини таъкидлади. Шу муносабат билан Президент Хитой Раиси Си Цзиньпин томонидан 2013 йилда Астанада биринчи марта таклиф қилинган "Бир макон, бир йўл" ташаббусининг муваффақиятли амалга оширилганига эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаев икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатлар суръатини юқори баҳолади ва бугунги кунда Хитой Қозоғистоннинг энг йирик савдо шериги эканлигини ва савдо айланмаси ҳар йили рекорд даражага етаётганини таъкидлади.
Суҳбат давомида инвестиция ҳамкорлигига алоҳида эътибор қаратилди. Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Қозоғистон хорижий инвестицияларни жалб этиш учун шароит яратмоқда ва қўшма стратегик лойиҳаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватламоқда.
Президент дунё сунъий интеллектнинг фаол ривожланиш даврига кирганини таъкидлади. Хитой бу йўналишда етакчилик қилмоқда. Давлат раҳбари бу соҳада Хитой томони билан ҳамкорликни ривожлантириш ниятини билдирди.
У Қозоғистоннинг жозибадор ва ишончли инвестиция юрисдикциясини, биринчи навбатда, молия секторидаги инвесторлар учун юқори баҳолади. Корпорация раҳбарининг сўзларига кўра, бу Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Раис Си Цзиньпин томонидан кўрсатилаётган тизимли қўллаб-қувватлаш туфайлидир.
Учрашув давомида молия, энергетика, рақамлаштириш, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги ва қурилиш соҳаларидаги ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари кўриб чиқилди.
