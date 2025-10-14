15:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари “Лукойл” компанияси акциядори Вагит Алекперовни қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Учрашувда Президентга “Лукойл” компаниясининг Қозоғистондаги фаолияти якунлари ва унинг келгуси даврдаги режалари ҳақида маълумот берилди.
“Давлатимиз раҳбарига “Қаламқас-тенгиз” ва “Хазар” қўшма йирик лойиҳаларини амалга оширишнинг бориши ҳақида маълумот берилди, – дейилади Ақорда тарқатган хабарда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Вагит Алекперовни компаниянинг Қозоғистондаги муваффақиятли фаолиятининг 30 йиллиги билан табриклади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди.