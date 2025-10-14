OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    15:00, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари “Лукойл” компанияси акциядори Вагит Алекперовни қабул қилди

    ASTANA. Kazinform — Учрашувда Президентга “Лукойл” компаниясининг Қозоғистондаги фаолияти якунлари ва унинг келгуси даврдаги режалари ҳақида маълумот берилди.

    Мемлекет басшысы «Лукойл» компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдады
    Фото: Ақорда

    “Давлатимиз раҳбарига “Қаламқас-тенгиз” ва “Хазар” қўшма йирик лойиҳаларини амалга оширишнинг бориши ҳақида маълумот берилди, – дейилади Ақорда тарқатган хабарда.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Вагит Алекперовни компаниянинг Қозоғистондаги муваффақиятли фаолиятининг 30 йиллиги билан табриклади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
