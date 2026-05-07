Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ватан ҳимоячилари куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу давлат ва жамоатчилик аҳамиятига эга байрамда аскарларимизнинг қаҳрамонона жасорати, кучли руҳи ва қатъияти кенг улуғланишини айтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат аскарлари ва қўмондонлари қаҳрамон аждодларнинг шонли йўлини давом эттираётганини ва чинакам ватанпарварлик руҳининг ёрқин намунасини кўрсатаётганини таъкидлади.
— Азиз ватандошлар! Барчангизга Ватан ҳимоячилари куни муборак бўлсин! Аскарларимизнинг қаҳрамонона жасорати, кучли руҳи ва қатъияти ушбу давлат ва жамоат аҳамиятига эга байрамда кенг улуғланади. Бу — Қозоғистоннинг хавфсизлиги, барқарорлиги ва тинчлигини куну тун тинимсиз қўриқлаган ва ҳозирда Ватан олдидаги бурчини содиқлик билан бажараётган барча фуқаролар учун эҳтиром кўрсатиладиган кун. Мамлакат аскарлари ва қўмондонлари қаҳрамон аждодларимизнинг шонли йўлини давом эттирмоқдалар ва чинакам ватанпарварлик руҳининг ёрқин намунасини кўрсатмоқдалар. Тинчликпарварлик миссиялари, махсус ўқув йиғинлари ва турли халқаро мусобақалар пайтида қўмондонлар ва аскарларнинг, барча хавфсизлик кучлари ходимларининг профессионаллиги, темир интизоми ва жанговар тайёргарлиги бунга яққол далилдир. Шубҳасизки, бизнинг қудратли армиямиз энг қийин вазифаларни бажаришга доимо тайёр. Шунинг учун давлат мамлакатнинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш ва ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий шароитларини яхшилашга доимо катта эътибор қаратади, — деди Тоқаев.
Президент янги Конституцияда "Қозоғистон Республикасини ҳимоя қилиш мамлакатнинг ҳар бир фуқаросининг муқаддас бурчи ва масъулиятидир" деб белгиланганини таъкидлади.
— Бу жуда муҳим баёнот давлат ва халқ ўртасидаги яқин алоқани, ҳар бир ватандошимизнинг мамлакат тақдири учун масъулиятини намойиш этади. Ватанга фидойилик билан хизмат қилиш тамойилига ва Конституцияда мустаҳкамланган мустаҳкам қадриятларга асосланиб, биз кўп асрлик тарихга эга давлатчилигимиз пойдеворини мустаҳкамлаймиз, юксак мақсадларимиз ва интилишларимизга эришамиз ва Адолатли, Кучли ва Хавфсиз Қозоғистонни яратамиз. Мен бунга қатъий ишонаман. Қасамёдига содиқ, собитқадам ва бенуқсон хизмат қилаётган Ватан ҳимоячиларимизга миннатдорчилик билдираман. Барча фуқароларимизга сиҳат-саломатлик, фаровонлик ва муваффақиятлар тилайман! Армиямизнинг шон-шуҳрати ва халқимизнинг бирлиги юксалиб борсин! Шонли Мустақиллигимиз пойдевори мустаҳкам бўлсин! — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Президент давлат мукофотлари ва ҳарбий унвонларни топшириш маросимида нутқ сўзлади.