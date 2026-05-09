Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Ғалаба куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Президент Иккинчи жаҳон уруши пайтида миллионлаб ватандошларимиз фидойилик билан жанг қилганини, тинимсиз меҳнат қилганини ва армияни таъминот билан таъминлаганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Тоқаев таъкидлаганидек, юздан ортиқ қозоғистонликлар “Шуҳрат” ордени билан тақдирланган, беш юз киши Қаҳрамон унвонига сазовор бўлган ва ўн минглаб фуқаролар ҳарбий жасорати ва меҳнати учун мукофотланган.
— Ҳурматли ватандошлар! Сизларни Ғалаба куни билан чин дилдан табриклайман! Бугун биз жанг майдонларида Ватан учун курашган ва қаҳрамонлик кўрсатган аскарларга ва фронт ортида тинимсиз меҳнат қилган фахрийларга самимий миннатдорчилик билан бош эгамиз. Биз фожиали йиллардаги барча оғирликларни кўтариб, Ғалабага эришган кекса авлод вакилларига алоҳида ҳурмат бажо келтирамиз. Мамлакатимиз умумий Ғалабага беқиёс ҳисса қўшди. Иккинчи жаҳон уруши пайтида миллионлаб ватандошларимиз фидойилик билан курашди, тинимсиз меҳнат қилди ва армияни қурол-яроғ билан таъминлади. Юздан ортиқ ватандошларимиз "Шуҳрат" ордени билан тақдирланди, беш юз киши Қаҳрамон унвонига сазовор бўлди, ўн минглаб фуқаролар эса ҳарбий жасорати ва меҳнати учун мукофотланди. Биз кекса авлоднинг ўчмас шон-шарафини ҳеч қачон унутмаймиз, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, жасур қўмондонлар ва аскарлар шарафига ёдгорликлар ўрнатилди, китоблар нашр этилди, фильмлар суратга олинди, кўчалар, мактаблар, музейлар, аэропортлар, ҳарбий қисмлар ва муассасалар мамлакатни ҳимоя қилган эркаклар номи билан аталмоқда. Бугунги авлоднинг муқаддас бурчи ёш авлод онгига қаҳрамон фахрийларимизнинг жасорати маъносини сингдиришдир.
— Жасур жангчиларнинг матонатли қатъияти ва юксак руҳи туфайли биз мустақил ва тинч мамлакатда яшаяпмиз, шунингдек, ўз маданиятимизни ривожлантирамиз ва замонавий давр неъматларидан баҳраманд бўламиз. Бутун дунё Қозоғистонни билади ва ҳурмат қилади. Биз янги Конституция қоидаларига мувофиқ Адолатли Қозоғистонни қурмоқдамиз. Конституциямиз ҳеч кимни миллати ёки эътиқодига қараб камситмайди ва барча фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тенг ҳимоя қилади. Ғалаба куни, аввало, ўзларининг ҳарбий жасорати ва меҳнати билан бизни тинч даврга олиб келган қаҳрамонларимизнинг номларини қайта тиклаш кунидир. Бу фақат тантана эмас, балки мазмунли фикрлашга чақирувчи байрамдир. Халқимизнинг тинч ҳаёт ва фаровонликка интилишининг яққол ифодаси бўлган мовий байроғимиз доимо очиқ осмонда ҳилпираб турсин! Ғалаба куни муборак бўлсин! — деди Тоқаев.