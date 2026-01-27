OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:08, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Исроил Президентига телеграмма йўллади

    АSTANА. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Исроил Президенти Ицхак Герцогга Халқаро Холокост қурбонларини хотирлаш куни муносабати билан телеграмма йўллади.

    Давлат раҳбари Исроил Президентига телеграмма йўллади
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев телеграммада Қозоғистон халқи Холокост йилларида ҳалок бўлган миллионлаб бегуноҳ қурбонларни ёдга олишини таъкидлади.

    – Мамлакатимиз этник ва диний адоват ҳамда зўравонликнинг ҳар қандай турини қатъий қоралайди, инсониятга қарши бундай жиноятлар такрорланишини олдини олиш бўйича халқаро ҳамжамиятнинг умумий саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлайди. Қозоғистон Холокост йилларида кўчирилган кўплаб яҳудийларга макон бўлди. Бугунги кунда яҳудий жамоаси жамиятимизнинг ажралмас қисми ҳисобланади, – дейилади телеграммада.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Ҳиндистоннинг Республика куни муносабати билан табрик телеграммасини йўллади.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Исроил Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!