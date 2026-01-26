OZ
    Президент Ҳиндистоннинг Республика куни муносабати билан табрик телеграммасини йўллади

    АSTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Бош вазир Нарендра Модига Ҳиндистоннинг Республика куни муносабати билан табрик телеграммасини йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Моди
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти ўз табригида Бош вазирнинг доно раҳбарлиги туфайли Ҳиндистон ишонч билан олға қадам ташлаётганини, иқтисодиётни ривожлантириш ва фуқароларнинг турмуш даражасини оширишда сезиларли ютуқларга эришганини таъкидлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Нарендра Модининг давлат хизматида муваффақиятлар, дўст Ҳиндистон халқига эса бахт-саодат тилади.

    Қозоғистон Президенти Ҳиндистон
