KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Хорватия Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Зоран Миланович ва унинг ватандошларини Давлатчилик куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Давлат раҳбари Хорватия Президентига табрик телеграммасини йўллади
    Фото: Ақорда

    — Мактубда Давлат раҳбари Қозоғистон Хорватия билан узоқ йиллик ҳамкорликни юқори баҳолаётганини ва кенг кўламли соҳаларда икки томонлама алоқаларни янада мустаҳкамлашга содиқ эканлигини таъкидлади, — дейилади хабарда.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Зоран Милановичга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Хорватия халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ЕОИИ мамлакатлари учун рақамли транспорт йўлаклари экотизимини яратишни таклиф қилди.

    Сиёсат Табрик Қозоғистон Президенти Хорватия Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф