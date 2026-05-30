Давлат раҳбари Хорватия Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Зоран Миланович ва унинг ватандошларини Давлатчилик куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Мактубда Давлат раҳбари Қозоғистон Хорватия билан узоқ йиллик ҳамкорликни юқори баҳолаётганини ва кенг кўламли соҳаларда икки томонлама алоқаларни янада мустаҳкамлашга содиқ эканлигини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Зоран Милановичга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Хорватия халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ЕОИИ мамлакатлари учун рақамли транспорт йўлаклари экотизимини яратишни таклиф қилди.