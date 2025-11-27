OZ
    10:22, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари ХХР Раиси Си Цзиньпинга ҳамдардлик билдирди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари ХХР Раисига ҳамдардлик телеграммасини йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Цзиньпин
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Гонконгда кўплаб одамларнинг ҳаётига зомин бўлган фожиали ёнғин муносабати билан Си Цзиньпин ва бутун Хитой халқига ҳамдардлик билдирди.

    Президент жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Гонконгнинг Тай По туманидаги «Ван Фук Корт» турар-жой мажмуасида содир бўлган ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар сони 44 кишига етди.

    Теглар:
    Си Цзиньпин Қозоғистон Президенти Ақорда Хитой
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
