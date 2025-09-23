07:40, 23 Сентябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари FIFА президентини қабул қилди
NEW YORK. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Халқаро футбол федерацияси президенти Жанни Инфантино билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Федерация томонидан болалар футболини ривожлантириш ва замонавий инфратузилмани яратишга қаратилган FIFA Arena дастури амалга оширилаётгани учун миннатдорчилик билдирди.
Президент Қозоғистон FIFА билан ҳамкорликда минтақада футболни фаол ривожлантираётган давлатга айланишига ишонч билдирди.
Жанни Инфантино Қасим-Жомарт Тоқаевга футболга эътибори учун миннатдорчилик билдириб, Федерация миллий футбол савиясини оширишга қаратилган қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини тасдиқлади.
