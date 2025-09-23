Давлат раҳбари Европа Кенгаши раиси билан музокаралар ўтказди
NEW YORK. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Европа Кенгаши президенти Антониу Коштага ўз миннатдорчилигини билдириб, Қозоғистон Ташкилот билан икки томонлама асосда, шунингдек, C5+ форматида ҳамкорликни кенгайтиришга қатъий содиқлигини билдирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат чоғида Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўртасида савдо-иқтисодий, сармоявий ва маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантиришга қаратилган сиёсий мулоқот жадал ривожланаётгани таъкидланди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Антониу Кошта халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилди.
Учрашувда ўзаро манфаатли ҳудудлараро ҳамкорликни янада мустаҳкамлашни давом эттириш бўйича келишувга эришилди.
Бугун Давлат раҳбари БМТ Бош котиби билан учрашди.
У Украина Президенти билан ҳам учрашиб, икки томонлама иқтисодий ва гуманитар ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.