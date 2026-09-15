KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Фахрий меҳмонлар китобига дастхат ёзиб қолдирди

    ASTANA. Kazinform — Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борган Қозоғистон Президенти Корея Республикаси Президенти қароргоҳида тантанали равишда кутиб олинди.

    Глава нашего государства оставил запись в Книге почетных гостей
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ли Чжэ Мён бир-бирларига делегация аъзоларини таништирдилар.

    Қўриқлаш фахрий гвардияси бошлиғи рапорт берди ва икки давлатнинг давлат мадҳиялари янгради.

    Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.

    Аввалроқ Давлат раҳбари Қозоқ-Корея давра суҳбатининг очилиш маросимида нутқ сўзлади.

    Тоқаев Қозоғистоннинг минерал ресурсларини ўзлаштиришда Корея билан янги ҳамкорлик моделини таклиф қилди.

    Шундан сўнг Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Жанубий Корея Бош вазири Хан Сон Сук Alatau Smart City лойиҳалари билан танишдилар.

    Корея Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф