Давлат раҳбари Фахрий меҳмонлар китобига дастхат ёзиб қолдирди
ASTANA. Kazinform — Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борган Қозоғистон Президенти Корея Республикаси Президенти қароргоҳида тантанали равишда кутиб олинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ли Чжэ Мён бир-бирларига делегация аъзоларини таништирдилар.
Қўриқлаш фахрий гвардияси бошлиғи рапорт берди ва икки давлатнинг давлат мадҳиялари янгради.
Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Корея Президенти қароргоҳида Қасим-Жомарт Тоқаевни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.
Аввалроқ Давлат раҳбари Қозоқ-Корея давра суҳбатининг очилиш маросимида нутқ сўзлади.
Тоқаев Қозоғистоннинг минерал ресурсларини ўзлаштиришда Корея билан янги ҳамкорлик моделини таклиф қилди.
Шундан сўнг Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Жанубий Корея Бош вазири Хан Сон Сук Alatau Smart City лойиҳалари билан танишдилар.