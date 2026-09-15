Тоқаев Қозоғистон минерал ресурсларини ривожлантириш бўйича Корея билан янги модель таклиф қилди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Токаев энг муҳим минераллар жаҳон иқтисодиётининг стратегик жиҳатдан муҳим ва тез ривожланаётган сектори эканлигига эътибор қаратди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
“Қозоғистон ер ости бойликларида ушбу стратегик ресурсларнинг мўл захираларига эга. Бу ривожланган саноат тармоқлари ва бошқа юқори даромадли соҳаларда Қозоғистон-Корея ҳамкорлигини ривожлантириш учун йўл очади. Корея томони нафақат Қозоғистон минерал ресурсларини ривожлантиришга сармоя киритганини, балки технологик тажрибаси билан ҳам ўртоқлашганини таъкидлашдан мамнунмиз. Шу билан бирга, биз қўшимча қийматга эга тўлақонли ишлаб чиқариш занжирини биргаликда ривожлантириш учун “Ресурслар - технология - саноат” моделини таклиф этамиз. Алмати шаҳрида очиладиган Ноёб ер металлари соҳасидаги технологик ҳамкорлик маркази янги шериклик моделини шакллантиришда мантиқий қадам бўлади. Олимларнинг биргаликдаги изланишлари натижасида ресурс базасини ўрганиш ҳақиқий саноат лойиҳасига айланади”, деб ҳисоблаймиз, — деди Давлат раҳбари.
Президент энергетика соҳаси икки мамлакат ҳамкорлигида ҳам муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади. У Корея компанияларининг Қозоғистон энергетика секторига қизиқишини юқори баҳолади.
“Hyundai Engineering компанияси ҳозирнинг ўзида Қарашиғанақ газни қайта ишлаш заводини қуришда етакчи роль ўйнамоқда. Биз ушбу лойиҳани Корея компанияларига бозоримизда узоқ муддатли стратегик мавқега эга бўлишга ёрдам берадиган дастлабки қадам деб биламиз. Газни қайта ишлаш, нефть-кимё, энергетика инфратузилмаси ва қайта тикланадиган энергия манбалари каби соҳаларда ҳамкорлик доирасини кенгайтириш учун катта имконият мавжуд. Дунёдаги энг йирик уран ишлаб чиқарувчи сифатида Қозоғистон ядро энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланиш учун катта салоҳиятга эга. Глобал энергетика секторида кичик модулли реакторларнинг аҳамияти жуда катта. Биз бунга ҳам алоҳида эътибор қаратишимиз керак. Қозоғистон бу соҳада Корея билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ўрнатишга тайёр”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан боргани ҳақида хабар берилган эди.