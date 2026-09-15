KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ва Корея Alatau City инфратузилмасини биргаликда ривожлантиради

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Жанубий Корея Бош вазири Хан Сон Сук Alatau Smart City лойиҳалари билан танишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Тадбирда замонавий инфратузилмани шакллантириш, инвестициялар учун қулай шароит яратиш, рақамли технологияларни жорий этиш ва шаҳарда ҳаракатланишнинг янги турларини ривожлантириш каби шаҳар тараққиётининг асосий йўналишлари тақдим этилди.

    Корея подключается к созданию «города будущего» Alatau City
    Фото: Акорда

    Кореялик ҳамкорларни лойиҳани амалга оширишнинг аниқ чора-тадбирларига жалб этишга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, KIND, KAIST ва Korea Airports Corporation компаниялари билан ҳамкорликда K-Smart шаҳарчасини барпо этиш, таълим ва R&D инфратузилмасини ривожлантириш, шаҳар ҳаво транспорти, рақамли моделлаштириш, шунингдек, сунъий интеллект технологияларини жорий этиш соҳаларида қўшма ташаббуслар таклиф этилди.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бундан ташқари, шаҳар ҳаво ҳаракатини бошқаришнинг UAM/UTM тизими тақдим этилди. Ушбу тизим учувчисиз учиш аппаратлари ва аэротаксилардaн фойдаланиш имкониятини назарда тутади.

    Корея подключается к созданию «города будущего» Alatau City
    Фото: Акорда
    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Alatau City лойиҳаси шаҳарсозлик, таълим ва тадқиқотлар, саноат ва логистика, рақамли технологиялар ҳамда инвестициявий ҳамкорлик соҳаларини бирлаштирувчи очиқ халқаро платформа ҳисобланади.

    Қозоғистон Президенти Технологиялар Қасим-Жомарт Тоқаев Сунъий интеллект Ақорда Жанубий Корея Alatau City
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф