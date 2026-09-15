Қозоғистон ва Корея Alatau City инфратузилмасини биргаликда ривожлантиради
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Жанубий Корея Бош вазири Хан Сон Сук Alatau Smart City лойиҳалари билан танишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда замонавий инфратузилмани шакллантириш, инвестициялар учун қулай шароит яратиш, рақамли технологияларни жорий этиш ва шаҳарда ҳаракатланишнинг янги турларини ривожлантириш каби шаҳар тараққиётининг асосий йўналишлари тақдим этилди.
Кореялик ҳамкорларни лойиҳани амалга оширишнинг аниқ чора-тадбирларига жалб этишга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, KIND, KAIST ва Korea Airports Corporation компаниялари билан ҳамкорликда K-Smart шаҳарчасини барпо этиш, таълим ва R&D инфратузилмасини ривожлантириш, шаҳар ҳаво транспорти, рақамли моделлаштириш, шунингдек, сунъий интеллект технологияларини жорий этиш соҳаларида қўшма ташаббуслар таклиф этилди.
Бундан ташқари, шаҳар ҳаво ҳаракатини бошқаришнинг UAM/UTM тизими тақдим этилди. Ушбу тизим учувчисиз учиш аппаратлари ва аэротаксилардaн фойдаланиш имкониятини назарда тутади.
Alatau City лойиҳаси шаҳарсозлик, таълим ва тадқиқотлар, саноат ва логистика, рақамли технологиялар ҳамда инвестициявий ҳамкорлик соҳаларини бирлаштирувчи очиқ халқаро платформа ҳисобланади.