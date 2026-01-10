Давлат раҳбари Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANA. Kazinform – Исроил томони ташаббуси билан Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазир Биньямин Нетаньяху билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида Қозоғистон ва Исроил ўртасидаги узоқ муддатли ва кўп қиррали ҳамкорлик жадал ривожланаётгани таъкидланди.
Томонлар икки томонлама ва кўп томонлама кун тартибидаги масалалар бўйича ҳамкорликни янада ривожлантириш ниятларини тасдиқладилар.
Бундан ташқари, Биньямин Нетаньяху Қозоғистоннинг Иброҳим келишувларига қўшилиш қарори учун Қасим-Жомарт Тоқаевга алоҳида миннатдорчилик билдирди.
Исроил Бош вазири бу қадамни тинчлик, барқарорлик ва халқаро мулоқотни мустаҳкамлаш соҳасидаги дадил ва узоқни кўра билган қарор сифатида баҳолади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Биньямин Нетаньяху алоқаларни фаоллаштиришга, жумладан, юқори даражадаги ташрифларни ташкил этишга келишиб олдилар.