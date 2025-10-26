OZ
    09:30, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Австрия Президентини табриклади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Австрия Президентига табрик телеграммаси йўллади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Оқордага таяниб.

    Давлат раҳбари Австрия Президентини табриклади
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Ван дер Белленни Австрия Республикасининг Миллий куни билан табриклади.

    Қозоғистон Президенти Астана ва Вена ўртасида сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорлик кенгаяётганини қайд этди.

    Шунингдек, у биргаликдаги саъй-ҳаракатлар натижасида икки томонлама ҳамкорлик сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилишига ишонч билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, Республика куни муносабати билан Президент номига табрик телеграммалари келмоқда.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
