09:30, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Австрия Президентини табриклади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Австрия Президентига табрик телеграммаси йўллади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Оқордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Ван дер Белленни Австрия Республикасининг Миллий куни билан табриклади.
Қозоғистон Президенти Астана ва Вена ўртасида сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорлик кенгаяётганини қайд этди.
Шунингдек, у биргаликдаги саъй-ҳаракатлар натижасида икки томонлама ҳамкорлик сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Республика куни муносабати билан Президент номига табрик телеграммалари келмоқда.