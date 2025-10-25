Республика куни муносабати билан Президент номига табрик телеграммалари келмоқда
ASTANА. Кazinform – Миллий байрам – Республика куни муносабати билан Қасим-Жомарт Тоқаев номига хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар раҳбарларидан табрик телеграммалари келмоқда. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Россия Президенти Владимир Путин ўз телеграммасида Қозоғистон ижтимоий-иқтисодий ривожланиш йўлида мустаҳкам қадамлар ташлаб, халқаро майдонда ўз нуфузини изчил мустаҳкамлаб бораётганини таъкидлади.
– Россия-Қозоғистон муносабатлари жуда юқори даражада. Мамлакатларимиз турли соҳаларда муваффақиятли ҳамкорликни йўлга қўйган. Улар МДҲ, Евроосиё иқтисодий иттифоқи, КХШТ, ШҲТ ва бошқа кўп томонлама тузилмалар доирасида самарали ҳамкорлик қилмоқда, — деб ёзган Владимир Путин.
Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин Қозоғистон жамиятида тинчлик ва барқарорлик ҳукм сураётгани, иқтисодиёт жадал суръатлар билан ривожланаётгани, шунингдек, аҳоли турмуш даражаси ошгани, мамлакатнинг минтақа ва халқаро майдондаги мавқеи мустаҳкамланганини таъкидлади.
— Хитой томони Қозоғистон билан сиёсий интеграцияни янада кенгайтиришга, бир-бирини қўллаб-қувватлашга, ривожланиш стратегиясини мувофиқлаштиришга, “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида юқори даражадаги ҳамкорликни ривожлантиришга саъй-ҳаракатларни амалга оширишга тайёр, – деб ёзди Хитой Халқ Республикаси Раиси.
АҚШ Президенти Дональд Трамп БМТ Бош Ассамблеясининг яқинда бўлиб ўтган сессиясида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев билан суҳбатини эҳтиром билан таъкидлади.
– Америка Қўшма Штатлари Қозоғистон билан яқин иқтисодий алоқалар ва хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликни юксак қадрлайди. Келгуси йилларда кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ниятида, — дейилади телеграммада.
Франция Президенти Эммануэль Макрон ўз табрик мактубида Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ўтган йили Францияга давлат ташрифи стратегик шерикликни жонлантиришга хизмат қилгани ва икки томонлама муносабатларни диверсификация қилишнинг истиқболли йўналишларини белгилаб берганини таъкидлади.
– Франция Қозоғистон билан хавфсизлик ва минтақавий барқарорликнинг асосий масалалари бўйича ишончли мулоқотга катта аҳамият беради. Икки давлатни тинчликни сақлаш ва халқаро ҳуқуқни ҳурмат қилиш тамойили бирлаштиради. Умид қиламанки, биз БМТ Низомига қатъий риоя қилишга чақирган ҳолда самарали кўп томонлама ҳамкорликка кўмаклашамиз, – деди Франция Президенти.
Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллиги Қироли Чарльз III Қозоғистон Президенти ва халқини Республика куни билан табриклаб, дўстона муносабатлар янада мустаҳкамланишига ишонч билдирди. Шунингдек, у икки халқ фаровонлиги йўлида самарали ҳамкорликни ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади.
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев табригида Қасим-Жомарт Тоқаев раҳбарлигида Қозоғистон сўнгги йилларда иқтисодий ва ижтимоий ривожланишда салмоқли ютуқларга эришганини таъкидлаб, мамлакатнинг халқаро майдондаги нуфузи ва нуфузи ортиб бораётганига эътибор қаратди.
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров Қасим-Жомарт Тоқаев раҳбарлигида Қозоғистон иқтисодий ва ижтимоий ривожланишда улкан муваффақиятларга эришганини таъкидлади. Қирғизистон раҳбари ҳам иттифоқчилик муносабатлари ва стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдор эканини тасдиқлайди.
Президент Эмомали Раҳмоннинг айтишича, Қозоғистон билан иттифоқчилик алоқалари Тожикистон ташқи сиёсатидаги муҳим йўналиш бўлиб қолмоқда.
Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов икки дўст давлат ўртасидаги яхши қўшничилик муносабатлари конструктив ва стратегик характерга эга эканини таъкидлади.
Бундан ташқари, Туркманистон Халқ Маслаҳати Раиси Гурбангули Бердимуҳамедов ҳам ўзининг илиқ сўзларини билдирди.
Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған қардош Қозоғистон мустақилликка эришгандан буён тараққиёт ва тараққиёт йўлида эришган ютуқларидан фахрланишини айтди.
– Муштарак инсоний қадриятларга асосланган муносабатларимизнинг ўзига хос хусусиятидан мамнунмиз. Ўзаро ҳамкорлигимиз ҳам икки томонлама, ҳам кўп томонлама тузилмалар, жумладан, Туркий давлатлар ташкилоти доирасида ҳам изчил ривожланмоқда, – деди у.
Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев Қозоғистоннинг барча соҳаларда эришаётган салмоқли ютуқлари, иқтисодий ўсиш, халқаро нуфузи, фуқаролари фаровонлиги ошиши Президент Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар самараси, деб ҳисоблайди.
Баҳрайн Подшоҳи Ҳамад бин Исо Ал-Халифа, Бельгия қироли Филипп, Испания Қироли Фелипе VI, БАА Президенти Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён, БАА вице-президенти ва Бош вазири, Дубай ҳукмдори Шайх Муҳаммад бин Рошид Ал-Мактум ва БАА вице-президенти, Бош вазир ўринбосадминистрацияси раҳбари Шайх Мансур бин Зоид Ол Наҳаён, Марокаш Подшоҳи Муҳаммад VI, Ўммон султони Хайсам бин Тариқ, Икки муқаддас масжид ҳомийси Саудия Арабистони Подшоҳи Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд, Саудия Арабистони Валиаҳд шаҳзодаси, Бош вазир Муҳаммад бин Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд, Канада генерал-губернатори Мэри Сэймон, Таиланд Бош вазири Анутхин Чанвиракун, Швеция Қироли Карл Густав, Япония Императоры Нарухито, Рим Папаси XIV Лео, Германия Федератив Республикаси Президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, Ҳиндистон Президенти Драупади Мурму, Шри-Ланка Президенти Анура Кумара Диссанаяка, Корея Республикаси Президенти Ли Чжэ Мён, Беларусь Президенти Александр Лукашенко, Италия Президенти Сержо Маттарелла, Молдова Президенти Майя Санду, Венгрия Президенти Тамаш Шуйок, Венгрия Бош вазири Виктор Орбан, Арманистон Бош вазири Никол Пашинян, Арманистон Президенти Ваагн Хачатурян, Сербия Президенти Александр Вучич, Украина Президенти Владимир Зеленский, Швейцария Президенти Карин Келлер-Зуттер, Чехия Президенти Петр Павел, Словакия Президенти Петер Пеллегрини, Словения Президенти Наташа Пирц-Мусар, Ирландия Президенти Майкл Хиггинс, Эрон Президенти Масъуд Пезешкиан, Миср Президенти Абдулл Фаттоҳ Ас-Сиси, Фаластин Президенти Маҳмуд Аббос, Сингапур Президенти Тарман Шанмугаратнам, Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳим, Австрия Президенти Александр Ван дер Беллен, Финляндия Президенти Александр Стубб, Хорватия Президенти Зоран Миланович, Хорватия Бош вазири Андрей Пленкович, Болгария Президенти Румен Радев, Литва Президенти Гитанас Науседа, Грузия Президенти Михаил Кавелашвили, Латвия Президенти Эдгарс Ринкевичс, Вьетнам Президенти Лионг Кионг, Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котиби То Лам, Эфиопия Президенти Тайе Ацке-Селассие, Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шариф, Эстония Президенти Алар Карис, Руминия Президенти Никушор Дан, Куба Президенти Мигель Диас-Канель Бермудес, БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш, Суверен ҳарбий Мальта Ордени Буюк Магистри Жон Данлап ва бошқалар телеграмма йўллади.
Табрикномалар ҳамон келишда давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқини Республика куни билан табриклаган эди.