Давлат раҳбари Атирау вилояти ҳокимига ҳудудни ривожлантириш бўйича бир қатор топшириқлар берди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Атирау вилояти ҳокими Болат Ақшолақовни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий вазият ва келгуси давр учун устувор вазифалар ҳақида ахборот берилди.
Президентга ҳудудда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, нефть-кимё саноатини ривожлантириш, ижтимоий ва муҳандислик инфратузилмаси объектларини қуриш бўйича ахборот берилди.
Учрашувда иқтисодиётни диверсификация қилиш, муҳандислик тармоқларини модернизация қилиш, транспорт инфратузилмасини яхшилаш, экологик вазиятни тиклаш ва республика даражасида қўллаб-қувватлашни талаб қиладиган лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбари Атирау вилоятининг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган бир қатор топшириқлар берди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади.