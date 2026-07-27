KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Атирау вилояти ҳокимига ҳудудни ривожлантириш бўйича бир қатор топшириқлар берди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Атирау вилояти ҳокими Болат Ақшолақовни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий вазият ва келгуси давр учун устувор вазифалар ҳақида ахборот берилди.

    Президентга ҳудудда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, нефть-кимё саноатини ривожлантириш, ижтимоий ва муҳандислик инфратузилмаси объектларини қуриш бўйича ахборот берилди.

    Учрашувда иқтисодиётни диверсификация қилиш, муҳандислик тармоқларини модернизация қилиш, транспорт инфратузилмасини яхшилаш, экологик вазиятни тиклаш ва республика даражасида қўллаб-қувватлашни талаб қиладиган лойиҳаларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

    Давлат раҳбари Атирау вилоятининг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш ва аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган бир қатор топшириқлар берди.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Эндрю Бернемни табриклади.

    Атирау вилояти Қозоғистон Президенти Ҳоким Қабул Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф