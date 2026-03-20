Президентга Алматининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва асосий ривожланиш йўналишлари таништирилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Алмати ҳокими Дархан Сатибалдини қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга шаҳарнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати ва асосий ривожланиш йўналишларининг амалга оширилиши ҳақида ахборот берилди.
Дархан Сатибалдининг сўзларига кўра, шаҳар иқтисодиётида ижобий динамика кузатилмоқда: 2025 йил натижаларига кўра, ўсиш 6,5 фоизни ташкил этди ва жорий йилнинг январь-февраль ойларида қисқа муддатли иқтисодий кўрсаткич 9,4 фоизга етди. Асосий кўрсаткичлар саноат, қурилиш, қурилиш ва савдо соҳалари томонидан шакллантирилади.
Шаҳарнинг инвестиция портфели 2,8 триллион тенгедан ошади. Янги лойиҳаларни жалб қилиш мақсадида Алмати саноат зонаси ва Алатау махсус иқтисодий зонасини кенгайтириш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Алмати мамлакатнинг IТ соҳасида етакчи рол ўйнайди. Рақамлаштириш доирасида Almaty AI Park ташкил этилди ва сунъий интеллектга асосланган видео мониторинг ва таҳлил тизими ишлаб чиқилмоқда.
Туризм ва тоғ кластерини ривожлантириш давом эттирилади. Бу йил Шимбулоқни модернизация қилиш ва унга туташ дараларни ривожлантириш ишлари бошланади. Лойиҳаларни амалга ошириш 2029 йилги Осиё қишки ўйинларига тайёргарлик билан биргаликда амалга оширилади. Бундан ташқари, меҳмонхона инфратузилмаси кенгайтирилмоқда. Бош режани қайта кўриб чиқиш якунланмоқда. Унда шаҳар маркази моделини ишлаб чиқиш ва тоғ этакларида қурилишга чекловлар киритиш кўзда тутилган.
Асосий устуворлик жамоат транспортини ривожлантириш, жумладан, BRT тармоғини кенгайтириш, метро қуриш ва янги транспорт ечимларини ишлаб чиқишдир. Муҳандислик инфратузилмаси ва сув таъминоти тизими модернизация қилинмоқда. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш кун тартибига алоҳида эътибор қаратилмоқда ва иссиқлик манбаларини модернизация қилиш ва чиқиндиларни камайтириш чоралари кўрилди. Учрашув якунида Давлат раҳбари Almaty AI Park лойиҳасини жадаллаштириш, шунингдек, LRT ва SkyTrain тизимларини жорий этиш учун ишларни кучайтириш бўйича бир қатор кўрсатмалар берди.
