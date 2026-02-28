Дания ОИВ ва сифилиснинг онадан болага юқишини бутунлай йўқ қилди
ASTANА. Кazinform — Дания Европа Иттифоқида ОИВ (одам иммун танқислиги вируси — таҳр.) ва сифилиснинг онадан болага юқишини бутунлай йўқ қилган биринчи давлатга айланди, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Ekstra Bladet томонидан тақдим этилган Statens Serum Institut маълумотларига кўра, бир неча йиллардан бери ҳомиладор аёллар мунтазам равишда текширувдан ўтказилиб, зарурат туғилганда шошилинч ёрдам кўрсатилмоқда.
Муассасанинг катта шифокори Мария Вессманнинг сўзларига кўра, ҳозирда Данияда ОИВ ёки сифилис билан туғилган болалар йўқ.
Дания ушбу ютуқ учун Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотидан расмий сертификат олди.
— Даниянинг ютуғи мамлакатнинг оналар саломатлигини сақлаш тизимининг юқори даражасини ва барча муҳтож ҳомиладор аёлларни қўллаб-қувватлашнинг узоқ муддатли мақсадини акс эттиради, — дейилади ЖССТнинг Даниянинг сўнгги ютуқлари ҳақидаги ҳисоботида.
