Данияда орқага сальто отиш бўйича рекорд ўрнатилди
ASTANА. Кazinform — Даниянинг Орхус шаҳрининг икки фуқароси Магне Стеенберг Нильсен ва Филип Виммер Гросс чекланган вақт ичида энг кўп орқага сальто отиш бўйича жаҳон рекордини ўрнатди, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Агентлик маълумотларига кўра, Магне 12 соату 27 дақиқа ичида 1820 марта тескари сальтони амалга ошириб, аввалги рекордни янгилаган бўлса, Филип 12 соатлик йўналиш бўйича рекорд ўрнатган.
Ҳаддан ташқари жисмоний зўриқиш мушакларнинг кучли оғриғига олиб келган бўлса-да, иккала спортчи ҳам натижани муваффақиятли деб ҳисоблашади. Рекорд нафақат спорт мақсадларида, балки хайрия мақсадида ҳам амалга оширилди. Уларнинг мақсади — маҳаллий Lystrup IF Gymnastik & Fitness спорт клуби учун маблағ тўплаш эди. Клуб 2025 йилнинг март ойида фирибгарлик қурбонига айланган ва бир миллион крондан кўпроқ зарар кўрган.
Маблағлар ҳар бир сальто учун хайрия ва ҳомийлик орқали тўпланган. Рекорд Гиннеснинг рекордлар китобига топширилди ва иштирокчилар барча талаблар бажарилганига ишонч ҳосил қилишди.
