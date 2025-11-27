18:37, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Техасда 95 ёшли автобус ҳайдовчиси рекордлар китобига кирди
ASTANA. Kazinform - АҚШнинг Техас штатида яшовчи 95 ёшли Рэймонд Хагер дунёнинг энг кекса автобус ҳайдовчиси сифатида расман тан олинди ва Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.
Фахрий ҳайдовчи Уичита-Фолс шаҳридаги «Falls Ride» жамоат транспорти тизимида 27 йилдан бери ишлайди.
Унинг айтишича, у 14 ёшида ҳайдашни ўрганган ва болалигидан катта машиналарни яхши кўрган. Кексалик чоғида у автобус ҳайдашга қарор қилди, бу иш ҳозир ҳам давом этмоқда. У 95 ёшида нафақага чиқиш ниятида эди, бироқ кейинчалик фикридан қайтди ва соғлиғи йўли қўйгунча ишлашни давом эттиришга қарор қилди.
Шаҳар ҳокимияти кекса ҳайдовчининг меҳнатини тан олди ва 18 ноябрни Рэймонд Хагер куни деб эълон қилди.