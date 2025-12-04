Дания 2026 йилдан бошлаб қоғоз хатлар жўнатишни бутунлай тўхтатади
ASTANА. Кazinform — Даниядаги охирги қоғоз хат декабрь ойи охирида етказиб берилади ва почта қутилари янги йилдан бошлаб демонтаж қилинади, деб хабар беради DW.
Мамлакатда почта жўнатмалари ҳажми 2000 йилдан бери 90% га камайди. Даниянинг NordPost почта хизмати барча маҳаллий рақобатчиларни ортда қолдириш учун асосан посилкаларни жўнатишга эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Агар керак бўлса, у қоғоз хатларни ёки откриткаларни жўнатиши мумкин, аммо бу бошқа компаниялар орқали амалга оширилиши мумкин.
Дания бундай сиёсатни қабул қилган биринчи Европа давлатидир. Энди Германияда ҳам почта трафигининг камайиши кузатилди. Бироқ, почта даври ҳали тугамайди. 2019 йилда Германияда 13,6 миллиард хат жўнатилган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 10,3 миллиардга тушди. Бу йилига ҳар бир кишига тахминан 123 та хат деганидир. Мамлакат почтасининг 95 фоизи компаниялар ва давлат идораларидан келади.
— Ҳажмининг пасайишига қарамай, хатлар Германия учун муҳимлигича қолмоқда ва биз келгуси йилларда хатларни қайта ишлаш ва етказиб беришни давом эттиришни кутмоқдамиз, — деди Германиянинг Deutsche Post DHL почта концерни вакили Александр Эденхофер.
Унинг сўзларига кўра, Даниядаги вазият почта бизнеси дуч келаётган қийинчиликларни кўрсатади.
— Рақамлаштириш ривожланмоқда ва Европада хатлар ҳажми тез суръатлар билан камайиб бормоқда. Бу барча Европа почта хизмати провайдерларига босим ўтказмоқда, — деди Эденхофер.
