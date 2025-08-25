Ҳиндистон 25 августдан бошлаб АҚШга барча почта жўнатмаларини вақтинчалик тўхтатади
ASTANA. Kazinform — Ҳиндистон почта хизмати шанба куни 25 августдан бошлаб АҚШга барча почта жўнатмаларини вақтинчалик тўхтатиб қўйишини маълум қилди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу қарор шу ой охирида кучга кирадиган АҚШ божхона қоидаларига киритилган ўзгаришларга жавобан қабул қилинган.
АҚШ ҳукумати аввалроқ «de minimis» деб номланган божхона қоидасини бекор қилган эди. Ушбу қоидага кўра, қиймати 800 долларгача бўлган посилкаларни божхона тўловларисиз мамлакатга олиб киришга рухсат берилади.
Ҳиндистон томонига кўра, янги талабга кўра, халқаро почта тармоғи ёки АҚШ божхона ва чегара қўриқлаш хизмати (CBP) томонидан тасдиқланган бошқа “ваколатли томонлар” орқали жўнатмаларни етказиб берувчи ташувчилар посилкалар бўйича божхона тўловларини ҳисоблаши ва ундириши шарт бўлади.
CBP 15 августда баъзи йўриқномалар чиқарган бўлса-да, ваколатли томонларни аниқлаш ва божларни йиғиш ва ўтказиш механизмлари ҳали аниқ белгиланмаган. Шу муносабат билан АҚШга етказиб бериш хизматларини кўрсатувчи авиаташувчилар 25 августдан кейин почта жўнатмаларини қабул қила олмаслигини маълум қилди. Улар буни оператив ва техник тайёргарликнинг йўқлиги билан изоҳладилар.
Ушбу ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, Ҳиндистон почта департаменти 25 августдан бошлаб Қўшма Штатларга мўлжалланган барча почта жўнатмаларини рўйхатдан ўтказишни вақтинчалик тўхтатиб туришга қарор қилди. Бироқ, хатлар, ҳужжатлар ва 100 долларгача бўлган совғалар каби баъзи тоифадаги жўнатмалар ушбу чекловдан озод бўлиб қолади ва қабул қилиш ва жўнатишда давом этади. Бу АҚШ томонидан қўшимча тушунтириш кутилаётган вақтинчалик чора.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ, АҚШ президенти Дональд Трамп душанба куни эрталаб почта орқали овоз бериш тизимига қарши чиқди ва бу амалиётдан воз кечиш учун “ҳаракат бошлашини” айтди.