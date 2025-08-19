Трамп почта орқали овоз беришни тугатишга ёрдам беради
ASTANA. Kazinform - Душанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп почта орқали овоз беришга қарши чиқди ва амалиётни тугатиш учун “ҳаракатга бошчилик қилишини” айтди.
Бу ҳақда у Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзди.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда қўлланилаётган “овоз бериш мосламалари жуда ноаниқ ва баҳсли” бўлиб, уларнинг нархи мойбўёқли қоғозли бюллетенлардан ўн баробар қимматроқ.
“Ҳозирда биз - почта орқали овоз бериш тизимидан фойдаланадиган дунёдаги ягона давлатмиз. Бошқа барча мамлакатлар катта фирибгарлик туфайли ушбу тизимдан воз кечди. Бу йўналишда иш бошлаяпмиз. Албатта, демократлар бунга жуда қарши, чунки улар катта фирибгарлик қиладилар. Биз бу жараённи 2026 йилги такрорий сайловларнинг адолатли ўтишини таминлашга қаратилган фармонни имзолашдан бошлаймиз", - деди Трамп.
Қайд этиш жоизки, тарихан почта орқали овоз бериш демократлар томонидан тез-тез қўлланилган. Бу тизим, айниқса, COVID-19 пандемияси туфайли 2020 йилги президентлик сайловларида кенг қўлланилган.
