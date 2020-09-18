12:48, 18 Сентябр 2020 | GMT +6
Дам олиш кунлари илиқ бўлиши кутилмоқда
NUR-SULTAN. Kazinform – Синоптиклар 2020 йил 19-21 сентябр кунлари Қозоғистонда кутилаётган об-ҳаво прогнозини маълум қилишди, деб хабар қилмоқда Kazinform «Қазгидромет» РДК матбуот хизматига таяниб.
«Яқин уч кун ичида антициклон Қозоғистон ҳудудининг аксарият қисмидаги об-ҳавога таъсир қилади. Унинг келиши билан ёғингарчилик аста-секин тўхтайди ва ҳарорат кўтарилади. Қозоғистоннинг ғарбий қисмига Москва ҳудудларидан келиб чиққан циклон таъсир қилади. Шу сабабли Қозоғистон ғарбида ёғингарчилик кутилади, баъзи жойларда кучли ёмғир ёғади, момақалдироқ кутилади, кучли шамол эсади», - дейилади хабарда.