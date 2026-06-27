Dam olish kunlari butun mamlakat bo‘ylab yomg‘ir, momaqaldiroq va kuchli shamol kutilyapti
ASTANA. Kazinform — "Qazgidromet" RDK 27-29-iyun kunlari Qozog‘iston uchun ob-havo ma’lumotini taqdim etdi.
“Faol siklon va atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli kelgusi dam olish kunlari mamlakatning aksariyat hududlarida ob-havo beqaror bo‘ladi. Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lib, kuchli shamol esishi va do‘l yog‘ishi mumkin. Mamlakatning g‘arbiy, shimoli-g‘arbiy va shimoliy hududlarida kuchli yomg‘ir yog‘ishi kutiladi”, — deyiladi xabarda.
Respublikaning g‘arbiy va shimoli-g‘arbiy qismida kunduzgi havo harorati +18…+26 °C gacha pasayadi. Janubiy hududlarda issiqlikning biroz pasayishi kutilmoqda va havo harorati +28…+38 °C gacha bo‘ladi. Shimoliy hududlarda kunduzgi harorat +22…+30 °C bo‘lishi kutilyapti.
Bundan tashqari, Qozog‘istonning sharqiy, shimoli-sharqiy, janubi-sharqiy va markaziy hududlarida issiq havo davom etadi. Kunduzgi havo harorati +33…+38 °C gacha ko‘tarilishi va ba'zi hududlarda issiqlik +40 °C ga yetishi kutilmoqda.