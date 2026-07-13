Creative Aimaq: Қостанай креаторлари 4,5 миллион тенгелик маҳсулотларни сотдилар
ASTANА. Кazinform — Ярмаркада Қостанай вилоятининг тарихий ва маданий мероси, миллий ҳунармандчилик буюмлари, маҳаллий муаллифлик брендлари ва креатив саноат маҳсулотлари намойиш этилди, деб хабар беради Маданият ва ахборот вазирлиги.
Астанадаги Qazaq Creative Hubда Криетив саноатни ривожлантириш жамғармаси томонидан амалга оширилаётган Creative Aimaq республика лойиҳаси доирасида Қостанай вилоятининг ижодий ярмаркаси якунланди.
Тадбир давомида "Олтин дўмбира" мукофоти совриндори, шоири Айбек Қалиев билан учрашув бўлиб ўтди. Айтишувчининг шахсий дўмбираси, миллий мусиқа асбоблари ва Қостанай вилоятининг таниқли тарихий шахсларига бағишланган экспозиция намойиш этилди.
Дастур доирасида Қостанай дизайнерларининг этнографик коллекциялари намойиш этилди ва Нью-Йоркдаги MobFilm Festival халқаро кинофестивалининг финалчиси бўлган "Қалам" мобил фильми тақдим этилди. Ташриф буюрувчилар ҳудуд ёшларининг замонавий техник лойиҳалари ва Қозоғистондаги биринчи талабалар болиди билан танишдилар.
Ярмаркада мамлакатдаги илк фольклор ва этнографик гуруҳлардан бири бўлган "Шертер" ансамбли чиқиш қилди. Гуруҳ томонидан ижро этилган халқ куйлари ва қўшиқлари миллий санъатнинг ўзига хос хусусиятини намойиш этди.
Таъкидлаш жоизки, тадбирда 1320 киши иштирок этди. Ярмарка давомида ижодкорларнинг муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган маҳсулотлари 4 миллион 414 минг тенгега сотилди.
Эслатиб ўтамиз, Астанада BaiQymyz-2026 халқаро қимиз фестивали бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.