Чимкентда сўнгги 3 йил ичида саноат соҳасида 2,5 мингдан ортиқ иш ўрни яратилди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилнинг 10 ойида Чимкент шаҳри макроиқтисодий кўрсаткичлар бўйича 14,8 фоиз ўсиш суръати билан республикада етакчилик қилди. Бу ҳақда Чимкент ҳокими Ғабит Сиздиқбеков ҚР Президенти ҳузуридаги «Марказий коммуникациялар хизмати»даги матбуот анжуманида маълум қилди.
— Савдо ҳажми — 24,6%, алоқа — 18,3%, саноат маҳсулоти — 14,7%, қурилиш ишлари — 7%, инвестициялар — 4,7%га ошди ва 982 минг квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди, — дея қўшимча қилди Ғабит Сиздиқбеков.
Бундан ташқари, унинг сўзларига кўра, иқтисодий ўсишнинг асосий омили қайта ишлаш саноатида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми бўлиб, у ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 16,5 фоизга ошди. Сўнгги 3 йил ичида саноат соҳасида 150 миллиард тенгега тенг 40 та лойиҳа ишга туширилди, бу эса 2,5 мингдан ортиқ иш ўринларини яратди.
— Мегаполисда саноат зоналарини ривожлантириш орқали инвесторларни жалб қилиш ва доимий иш ўринларини яратиш мақсадида 2 та янги саноат зонасини қуриш ва 3 та зонани кенгайтириш ишлари олиб борилмоқда. Ушбу зоналарда 900 миллиард тенге қийматидаги 300 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилади, бу эса қарийб 13 минг иш ўрни яратади, — деди Ғабит Сиздиқбеков матбуот анжуманида.
Шаҳар ҳокими «QazАlpack» компанияси томонидан ишлаб чиқарилган алюминий банкаларга талабнинг ортиши ва экспорт ҳажмининг ошиши муносабати билан лойиҳанинг қиймати 30 миллиард тенге бўлган иккинчи босқичини ишга туширди. Завод йилига 2,2 миллиард алюминий банка ишлаб чиқаради. Шунингдек, у ерда 112 минг доимий иш ўрни яратилганини таъкидлади.
Бундан ташқари, «Sauran Bricks» компанияси 7,8 миллиард тенге қийматидаги автоклавланган газобетон ишлаб чиқариш заводи лойиҳасини ишга туширди. Завод йилига 300 минг кубометр газобетон ишлаб чиқаради. Корхонада 100 га яқин доимий иш ўрни яратилди.
